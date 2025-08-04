أكد نقيب المحامين في بيروت فادي المصري انه عندما يكون هناك اصرار وإرادة وتصميم يصل أي تحقيق الى نتيجة وقال:"لو استسلمنا في العامين 2023 و2024 عندما تمّ ابطال قرارات المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار ووقف التحقيق واطلاق سراح الموقوفين لما كنا وصلنا في 2025 الى عودة التحقيق".

أضاف عبر صوت لبنان:"لم نتخلّ عن التصميم والارادة في مواجهة التحديات وضياع المسؤوليات وعندما كانت هناك كل مكونات الاستسلام بل استمرينا في نقابة المحامين عبر مكتب الادعاء بمواكبة الملف وتقديم المذكرات ورفض طي الملف مع اصرار بيطار على عمله وموقف اهالي الضحايا الذين وقفوا سدا منيعا بوجه التسييس، هذه العوامل الثلاثة أدت الى استئناف التحقيق".

وقال المصري: "لا أفقد الأمل بل كلما أمل ان التحقيق في انفجار المرفأ سيستكمل وننهي الملف في جزئه الاول المتعلق بالتحقيق وننتقل الى المحاكمة امام المجلس العدلي".

وشدد على ان التحقيق سري وجزء من العقبات ذلّل و"نطالب بمعالجة ثغرات أخرى لكي يكون القرار الاتهامي خاليا من اي شائبة وكي تكون المحاكمة لائقة بتاريخ لبنان الحقوقي وتطلعات العالم الينا وللشعب اللبناني وذلك ليس فقط لكشف الحقيقة انما للقضاء على ثقافة الافلات من العقاب التي لا يجب ان تستمر وعار علينا ان نقبل بالافلات من العقاب ويجب ان يُقضى عليه من خلال جريمة المرفأ".

ورأى المصري ان مجرد صدور القرار الاتهامي انتصار للحقيقة وضد المنظومة التي كانت قائمة وما زالت جزئيا قائمة وحاولت عرقلة التحقيق مؤكدا ان القضية وطنية واقله هناك اهمال من الحكومة والقيّمين عليها والمكونات.

ولفت الى ان "التحقيق خرج من الجمود بفضل العناصر الثلاثة التي ذكرتها وصدور القرار بحد ذاته ادانة للمعطلين".

وأشار المصري الى ان التشكيلات القضائية التي صدرت لها تأثيران، الأول تقني للقضاء على الشغور والفراغ على صعيد المحاكم ومن ناحية ثانية هناك تأثير معنوي اذ ان التشكيلات خلقت أرضية وجوا لاستئناف العمل بالمؤسسة القضائية وهو أمر مهم لناحية ايقاف جو التعطيل الذي كان سائدا وذلك بفضل وزير العدل عادل نصار النشيط والذي قام بسرعة قياسية باصدار التشكيلات بدفع من السطلة التنفيذية.

وقال:"هناك جو عام موجود في البلد ضد التعطيل والشغور والجمود وعندما يعود المرفق القضائي بزخمه سينعكس ذلك ايجابا على قضية المرفأ".

وختم بالقول:"لنحوّل الألم الى أمل وهذا وعدي وعهدي الى اللبنانيين بمساعدة أصحاب النوايا الطيبة والوطنيين المخلصين".