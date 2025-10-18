صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المدعوّة:

فاتن أحمد العمر (مواليد عام 1977، سورية)

التي غادرت منزلها الزوجيّ الكائن في بلدة مجدليّا- وادي جلّول، بتاريخ 14-10-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 660015-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.