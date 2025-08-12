المركزية- أكد وزير المال ياسين جابر، أن "أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه. وما نقوم به في وزارة المالية تحديداً، في سائر مديرياتها وكل المرافق التابعة لها، فإن الغاية منه، تقوية الدولة الضامنة والحاضنة والعادلة… كما وتعزيز سلطتها ورفع مستوى قدراتها العسكرية لتكون السيدة المطلقة على السيادة الوطنية والحامية لجميع أبنائها"، سائلا: هل سيدعنا الآخرون نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟ وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته، وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات والزامه بالانسحاب الى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً؟ وكما تنص القرارات الدولية؟ وكما المضمون الواضح لاتفاق وقف اطلاق النار؟

غاب الوزير جابر عن جلستي مجلس الوزراء في ٥ و٧ آب لارتباطات خاصة، وفق ما أعلن، غير ان الغموض لا يزال يحوط الاسباب الفعلية لهذا الغياب، بحسب ما تقول مصادر سياسية متابعة لـ"المركزية"، حيث يبدو ان له ابعادا سياسية محلية ودولية تُعنى ليس فقط بخيارات جابر، بل بخيارات رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرحلة المقبلة. على اي حال مواقف جابر المتقدمة في موضوع حصر السلاح، متمايزة عن كل ما نسمعه من مسؤولي حزب الله منذ ٥ آب، وهي ايضا لا تشبه انسحاب الوزراء الشيعة من مجلس الوزراء الخميس الماضي.

فبينما يكثر الحديث في محور الممانعة، عن غدر تعرّض له حزب الله وعن قرار اميركي رضخت له الحكومة وعن ضعف الجيش اللبناني وعجزه... كلام جابر على موجة مختلفة تماما، تتابع المصادر، وهو كلام هادئ وموزون ومدروس، يعتبر حصريةَ السلاح أولوية واردة في البيان الوزاري.

فهل غاب جابر لتفادي الإحراج لانه متمايز عن الحزب وغير مقتنع بمنطقه ومقاربته لملف حصر السلاح؟ وهل غيابه رسالة من بري ايضا الى المجتمع الدولي وايضا الى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بأنه يعرف ان ساعة احتكار القوة دقت وان الامر وارد في اتفاق وقف النار والبيان الوزاري وخطاب القسم، لكنه (اي بري) لا يزال يحتاج بعض الوقت، لاقناع حزب الله، به، لانه لا يريد صداما معه؟ وهل يقول أيضا إنه يعرف ان حماية الشيعة لن تحصل عبر التمسك بالسلاح؟ وهل يمكن للتمايز أن يكبر فيرفض بري ايَ هز للحكومة يلوّح به حزب الله، وقد نُقل اليوم عن بري اليوم رفضه لاي استقالة من الحكومة، كما رفض مشاركة حركة أمل في المسيرات الدراجة؟