المركزية - أعلنت غرغور آسيا عن الإطلاق الرسمي لشاحنات SANY في لبنان، مقدمةً بذلك إحدى أكثر الأسماء العالمية مصداقية في مجال المعدّات الثقيلة والنقل للشركات المحلّية والمقاولين ومقدّمي الخدمات اللوجستية، وذلك خلال فعالية أقيمت في صالة عرض SANY في البوار.



وبصفتها الوكيل الحصري لشاحنات SANY في لبنان، ستقدّم غرغور آسيا مجموعة شاملة من المركبات المتخصّصة التي تُلبي الاحتياجات التشغيليةالمتنوعة، من مواقع البناء ومشاريع البنية التحتية إلى الأساطيل التجارية وشركات الخدمات اللوجستية.

وقد أكّد سيزار عون، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في مجموعة غرغور، على أهمية هذا الإنجاز، قائلاً: "تؤكد الشراكة مع SANY على مهمّة غرغور آسيا المتمثلّة في إدخال علامات تجارية عالمية مرموقة إلى لبنان، وتعزيز كفاءة الصناعات المحلية وتمكين الشركات. من خلال هذا التوسّع الاستراتيجي، نهدف أيضًا إلى إنشاء شبكة خدمة رائدة لشاحنات SANY".



في هذا الإطار، سلّط لي تشين، رئيس قسم الأعمال الدولية المباشرة في SANY، الضوء على المهمة العالمية للشركة، مضيفًا: "SANY شركة ذات رؤية مستقبلية، نشأت في زمن التغيير، مسددة بالفرص التي يجلبها. والشراكة مع غرغور آسيا هي أكثر من مجرد استثمار في أداء الشاحناتالثقيلة، إنها التزام بالتقدم المستدام في لبنان".



تندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية غرغور آسيا لتوسيع محفظتها من العلامات التجارية العالمية وتعزيز البنية التحتية الصناعية في لبنان، عبر إدخال حلول موثوقة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب تطلعات السوق المحلي نحو التطوير والابتكار .