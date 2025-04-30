المركزية- نظّم الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع مبعوثة الأمم المتحدة في لبنان السفيرة جينين هينيس- بلاسخارت في حضور أعضاء مجلس الإدارة.

وشكر الحاضرون الأمم المتحدة على مساعدتها بالوقوف إلى جانب لبنان، وعلى كل التضحيات التي يبذلها جيش السلام (اليونيفيل) على الحدود اللبنانية.

وجرى نقاش حول أهمية الونيفيل، إذ لو لم تكن موجودة على الحدود اللبنانية في الحرب الأخيرة، لكانت المعارك والتدمير أشد، وأكثر خطورة بحيث لم نكن سنشهد مثيلاً لها.

وشكر أعضاء مجلس الإدارة السفيرة جينين هينيس-بلاسخارت، جهود الأمم المتحدة حيث توصّلت إلى وقف إطلاق النار بعد شهرين من الدمار والدماء، وطالبوا بالتدخل الفوري لوقف الخروقات والهجمات المتتالية، على لبنان.

ثم تحدث زمكحل بإسم المجتمعين قائلاً: «لقد تعب لبنان من دفع ثمن باهظ من حرب الآخرين على أرضه، وقد حان الوقت في أن نعيش بسلام على هذه الأرض المقدسة. فلبنان كان وعليه أن يرجع أرض السلام وحب الحياة ومنصّة الحضارات. لذا نتكل على الأمم المتحدة كي تكون الجهة المخوّلة لمحادثات غير مباشرة مع جميع الاطراف للتوصُل إلى إتفاق مستدام، حماية للبنان وشعبه وأرضه.

إننا نريد إعادة الإعمار اليوم قبل الغد، لكن لا يجوز إعادة الإعمار هذه المرة إلاّ على أسس وأركان متينة، ومن دون مخاطر لأي تدمير أو تهجير جديد. إن العالم يتغيّر وكل الحروب يجب أن يكون لها نهاية».