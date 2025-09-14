استهدفت غارة من محلقة اسرائيلية منزلا فجر اليوم الأحد في حي الخرزة في بلدة عيتا الشعب -قضاء بنت جبيل.

الى ذلك، ألقت مسيرة اسرائيلية، قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة، بالتزامن مع إطلاق نار على أطراف البلدة.

كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيّتين باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في الضهيرة في الجنوب.

وتم رصد قيام الجيش الاسرائيلي بعملية تدعيم لاجهزة التجسس والتنصت المنصوبة في موقع العباد عند الاطراف الشرقية لبلدة حولا، بما في ذلك تركيب اعمدة عملاقة مجهزة لتركيب كاميرات واجهزة مراقبة وتنصت.

هذا، وأفيد ان لا صحة لغارة على مدينة صور منطقة الجمل البحرية، وان الدخان الذي اندلع في الاجواء في منطقة الجمل البحرية ناجمة عن قيام احد الصيادين باشعال اطارات وسط البحر على الصخور وغادر المكان.