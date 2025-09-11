المركزية- استهدفت مسيَّرة اسرائيلية دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والبازورية، أدت الى سقوط الضحية وسيم جباعي من بلدة عيتيت، سكان بلدة حناويه.

وشن الطيران الاسرائيلي غارات على الوادي بين الزرارية وانصار.

وكانت أجواء مدينة صور والقرى المحيطة بها ومجرى نهر الليطاني، شهدت منذ الصباح الباكر، تحليقا كثيفا للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي.

الى ذلك، نسفت القوات الاسرائيلية فجرا، مبنى تابعا لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عند أطراف عيتا الشعب.

بقاعا، شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات على السلسلة الشرقية بين جردي جنتا وقوسايا. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأهداف التي هاجمناها في سهل البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية هي بنى تحتية تابعة لحزب الله وموقعا لإنتاج وتخزين أسلحة استراتيجية للحزب.

الجيش الإسرائيلي: نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي صورا له على تخوم الخيام الجنوبية وقال:

"أجريت جولة ميدانية في جنوب لبنان وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام.

‏لقد تحدثت مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل بعد عملية سهام الشمال ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي ننتهجه والذي بموجبه لا نسمح بنمو التهديدات الارهابية على حدودنا."