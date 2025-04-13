شنت مسيرة اسرائيلية غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الاطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف.

و هدم الجيش الاسرائيلي تمثال القديس جاورجيوس في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، في انتهاك جديد لاتفاق وقف النار. واظهر فيلم فيديو قيام جرافة عسكرية اسرائيلية بهدم التمثال.

ونشر وزير العمل السابق مصطفى بيرم مقطع فيديو يوثّق لحظة هدم العدو لتمثال للقديس جاورجيوس وأرفقه بتعليق، قال فيه: "العدو الصهيوني يهدم تمثال ذات رمزية دينية مقدسة (القديس جاورجيوس) في جنوب لبنان (يارون) ويوثق ذلك بكل وقاحة في تأكيد متكرر على معاداته لكل ما هو سواه وأنه كيان غريب محتل لا مكان له بين شعوب واهل هذه المنطقة".