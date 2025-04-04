Apr 4, 2025 10:28 AMClock
عدل وأمن
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تصعيد جوي إسرائيلي: غارة على النبطية وتحليق فوق الجنوب والهرمل

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي عزة ورومين في قضاء النبطية.

وفي الصباح، سُجّل تحليق للطيران الحربي على علوّ متوسّط فوق عدد من المناطق الجنوبية.

أما في البقاع، فخرق الطيران الإسرائيلي أجواء الهرمل على علوّ متوسّط.

كما حلق الطيران الحربي والاستطلاعي ظهرا، في اجواء عدد من قرى صور وبنت حبيل ولا سيما فوق الساحل الممتد بين الناقورة وسهل القليلة رأس العين، وكذلك حلق فوق مدينة الهرمل.

وعصرا، افيد بأن مسيرة معادية حلقت على علو منخفض في أجواء صور ومحيطها.

 

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