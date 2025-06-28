استهدفت مسيرة سيارة في بلدة كونين القريبة من بنت جبيل، وأدت في حصيلة أولية إلى سقوط ضحية وإصابة شخص بجروح، بحسب ما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.

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الى ذلك، سمع صوت قوي في دير قانون النهر، تبين لاحقا انه ناجم عن انفجار من مخلفات الحرب.

وقصفت مسيّرة ​إسرائيل​ية دراجة نارية في بلدة محرونة في ​جنوب لبنان​.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، عن سقوط "شهيد وجريحان في الغارة ال​إسرائيل​ية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة ​محرونة​".

وفي تحديث جديد، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أنه تمّ نقل جريحة إضافية إلى المستشفى جراء الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة محرونة ما يرفع الحصيلة إلى شهيدين وجريحين.

أيضا، أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة مدفعية استهدفت سطح أحد المنازل المأهولة في حي كروم المراح بمدينة ميس الجبل، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان، من دون تسجيل أي إصابات بشريّة.

الجيش الإسرائيلي: وقال الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت إنه "قضى على مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بني جبيل لدى حزب الله".

وأضاف الجيش أنه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة كونين جنوب لبنان وقضى على المدعو حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل في حزب الله".

ووفق الجيش، فإن "حمودي دفع خلال الحرب بمخططات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية".