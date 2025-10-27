شنت مسيّرة إسرائيلية عصر اليوم الإثنين، غارة استهدفت محيط منشرة خشب في بلدة البياض بقضاء صور، وافيد عن مقتل الشابين الشقيقين حسن وحسين سليمان، في الغارة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على البياض قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شقيقين شهيدين".

وليعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا عن " مقتل حسين إبراهيم سليمان، قيادي بقوات الرضوان التابعة لحزب الله، في غارة على جنوب لبنان".

والى ذلك، حلق الطيران الحربي المسير الاسرائيلي على علو منخفض جدا فوق قرى قضاء الزهراني.