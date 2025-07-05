استهدفت غارة إسرائيليّة سيّارة في بلدة شقرا في بنت جبيل وأغارت مسيرة على سيارة في منطقة منطقة صف الهوا في بنت جبيل. واستهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في شبعا. واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن "سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي بمسيرات اليوم على بلدات جنوبية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة مواطنين بجروح وذلك وفق التالي: شهيد في صف الهوا بنت جبيل وجريحان، جريح في شبعا وجريحان في شقرا.

وبعد الظهر ايضا، استهدفت غارة من مسيرة، بصاروخين، سيارة على الاوتوستراد في مدينة بنت جبيل قرب المهنية ما تسبب بسقوط جريح، وفق وزارة الصحة.

وفي أول تعليق إسرائيلي على الغارات المتفرّقة جنوباً اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنّ "الجيش حاول اغتيال 4 عناصر من"حزب الله" في جنوب لبنان عبر تنفيذ غارات جوية متفرقة"، مشيرةً إلى "تأكد مقتل عنصر واحد من "حزب الله"، بينما لا تزال حالة 3 آخرين قيد الفحص".

وهذا الاستهداف هو الثاني في بنت جبيل اليوم، بعد غارة على سيارة في محلّة صفّ الهوا، مقابل مستشفى الشهيد صلاح غندور، أوقعت شهيداً بحسب حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي إطار الاستهدافات المستمرة على جنوب لبنان، أطلقت مسيّرة إسرائيلية النار في اتجاه آلية "بيك أب" عند محلّة بركة النقار الحدودية من دون وقوع إصابات.

وحلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء غالبية قرى وبلدات قضاء صور، وخصوصاً القريبة من ضفتي الليطاني من القاسمية حتى طيرفلسيه.

ومساء اليوم، ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، قنبلة صوتية في اتجاه بلدة كفركلا - جنوب لبنان.