المركزية- استهدفت مسيّرة اسرائيلية مساء اليوم، الاربعاء، سيارة في محلة العسيرة في مدينة بعلبك.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيار في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين.

وفيما اعلنت القناة 15 الإسرائيلية ان "سلاح الجو استهدف عنصرًا من حزب الله في بعلبك شرقي لبنان"، افادت معلومات بأن " المستهدف بالغارة هو العنصر بقوة الرضوان حسين شريف".

واشارت أنباء عن مقتل القياديين بحزب الله "حسين سيفو شريف" و"كمال رعد شريف".



وفي الاثناء، سجل تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق تفاحتا والجوار،على علو منخفض جدا.

والقت القوات الاسرائيلية قنبلة حارقة فوق منطقة هورا، بين كفركلا وديرميماس، تسببت باندلاع النيران.

وقيبل ذلك، افيد عن اطلاق الجيش الاسرائيلي قذيفة مضيئة مقابل تلة الرويسة بين مدينتي ميس الجبل وحولا.

وفجر اليوم، أقدمت قوة إسرائيلية على نسف منزل غير مأهول في محيط منطقة الرندة عند أطراف بلدة عيتا الشعب.

كما نفّذ الجيش الإسرائيلي تمشيطًا من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا.

وألقت مسيّرة إسرائيلية ليل امس، قنابل صوتية عدة، بالقرب من احد المنازل المأهولة في بلدة عيتا الشعب.