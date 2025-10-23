المركزية- شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على جرود السلسلة الشرقية محلة الشعرا والغربية في البقاع ، بالتزامن مع تحليق فوق سهل البقاع على علو منخفض.

وشن الطيران غارتين على جرود الهرمل.

وفي وقت اعلنت وزارة الصحة سقوط "ضحيتين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنتا وشمسطار"، سجلت إصابات طفيفة نتيجة تحطّم الزجاج في ثانوية شمسطار، بسبب الغارات الإسرائيلية ما تسبب بحالات إغماء بين التلامذة، بينما اندلعت حرائق كبيرة في النقاط المستهدفة عمل الدفاع المدني على اخمادها.

الجيش الاسرائيلي: وبينما قالت القناة 12 الإسرائيلية ان 5 مقاتلات نفذت غارات على 16 هدفا شرقي لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه نفّذ "غارات على معسكر وعلى موقع لانتاج صواريخ دقيقة تابعين لحزب الله في منطقتيْ البقاع وشمال لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "أكس": "أغارت طائرات سلاح الجو على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع ومن بينها معسكر استخدم لتدريب عناصر حزب الله والذي شوهد في داخله عناصر من التنظيم".

وأضاف: "لقد استخدم حزب الله المعسكر بغية تدريب وتأهيل عناصره وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل، كما هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية داخل موقع لانتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان إلى جانب بنى تحتية داخل موقع عسكري لحزب الله في منطقة شربين في شمال لبنان".

وتابع: "تخزين الوسائل القتالية ووجود هذه البنى التحتية إلى جانب إجراء عناصر حزب الله تدريبات عسكرية تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا لإسرائيل. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد لإسرائيل".

وألقت مسيّرة إسرائيلية عصرا قنبلة صوتية على محيط بلدة كفرشوبا جنوب لبنان وسجل اندلاع حرائق في عيتا الشعب في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار والأعشاب اليابسة.

وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، بمساندة الأهالي، على محاصرة النيران وإخمادها.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، على محيط مدرسة في بلدة عربصاليم (قضاء النبطية)، في جنوب لبنان. الغارة على عربصاليم أدت إلى استشهاد السيّدة المسنة زينب موسى، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة عربصاليم، كما استشهد المواطن ماهر يونس، وجرح أربعة.

ووفق المعلومات الأولية، فإنّ الانفجار دوّى في المنطقة، ما أثار حالة من الهلع بين الأهالي، فيما سارعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى المكان للتحقّق من الأضرار.

توازيا، يحلق الطيران الاسرائيلي على علو متوسط فوق الجنوب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان.

وأعلن المتحدث باسم الجبش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس" الآتي:

"جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان.

أغار جيش الدفاع على مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية تم استخدامه للدفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل.

ويواصل جيش الدفاع محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في انحاء لبنان معرضًا مواطني لبنان للخطر.