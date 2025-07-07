سمع دوي انفجارات في ميناء الحديدة باليمن ليل الأحد-الاثنين بينما أفادت وسائل إعلام حوثية بأن قصف إسرائيلي طال المدينة.

وتعليقا على الغارات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:" كما حذرت سابقا قانون اليمن هو نفس قانون طهران".

اضاف: "من يحاول إيذاء إسرائيل سيتعرض للأذى ومن يرفع يده ضدها ستقطع".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر مساء الأحد تحذيراً بوجوب إخلاء ثلاثة موانئ يمنية ومحطة كهرباء تمهيداً لضربات ضد بنى تحتية يسيطر عليها الحوثيون غرب اليمن.

ووجه المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على صفحته بموقع "إكس"، إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف والى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة - راس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف: "سيشن الجيش في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظراً للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها على الإخلاء فوراً، مؤكداً أن البقاء في المناطق المحددة يعرضهم للخطر.