المركزية- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"عملت وحدة من الجيش في منطقة اللبونة - صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي قد ركّزها داخل الأراضي اللبنانية، كما أغلقت طريقًا ترابيًّا بعدما فتحتها وحدة معادية في المنطقة نفسها.

تُواصل قيادة الجيش العمل على إزالة الخروقات المعادية بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وسط إمعان العدو في انتهاكاته للسيادة اللبنانية واستهدافه للمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية".

في المقابل، استهدفت مسيرة اسرائيلية سيارة من نوع رابيد على طريق عام بنت جبيل يارون في منطقة الدورة، واصابتها من الجهة الخلفية . واشارت وزارة الصحة الى سقوط جريحين جراء الغارة .

وبعد الظهر، استهدفت الطائرات الاسرائيلية سيارة من نوع رابيد في بلدة علما الشعب.

وأعلنت غرفة طوارىء وزارة الصحة أن الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة علما الشعب أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

وأفادت معلومات "الجديد"، أن جريح علما الشعب هو من عيتا الشعب ويعمل في مصلحة تركيب الالومنيوم ويستلم احدى الورش في بلدة علما الشعب.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، بان سلاح الجو هاجم قبل قليل عنصرا من حزب الله عمل في منطقة علما الشعب في جنوب لبنان.

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وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ان "دولة لبنان مسؤولة عما يجري في أرضها ومستمرون في الدفاع عن أمن مواطني إسرائيل".

وقرابة التاسعة من ليل اليوم، قصفت المروحيات الإسرائيلية غرفا جاهزة في الناقورة بثلاثة صواريخ. وبالتزامن دوت صافرات الانذار في مركز قوات اليونيفل .

وفي التفاصيل، نفذت مروحيتان اسرائيليتان ثلاثة غارت استهدفت غرف جاهزة في بلدة الناقورة في قضاء صور، في القطاع الغربي.

وعلى الاثر سارع الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف، فيما ما زال الطيران المروحي والاستطلاعي يحلق في سماء الناقورة، وصولا إلى اللبونة، شرق الناقورة.

https://x.com/i/status/1907863855562117526

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وكان الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ اكثر من غارة على محيط بلدة الناقورة وغارة واحدة استهدفت منزلا سكنيا جاهزا في وسط البلدة.

الى ذلك، صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية البيان الآتي: "إستهدف العدو الإسرائيلي فجر اليوم بثلاث غارات المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة، مما أدّى إلى تدميره بشكله كامل وتضرر سيارتي اسعاف وإطفاء، وحال اللّطف الالهي دون وقوع إصابات بين المسعفين. هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة خروقات العدو اليوميّة واعتداءاته، مستكملًا سلسلة إجرامه التي بدأها في حربه الأخيرة على لبنان، من خلال تعمّد استهدافه للطواقم والمراكز الإسعافية والمسعفين لثنيهم عن أداء دورهم الإنساني، من دون أي رادع قانونيّ أو أخلاقيّ".

https://x.com/i/status/1907664648423284775

كما استهدفت غارة ساحة بلدة الناقورة، وتشاهدون الأضرار في الفيديو المرفق

https://x.com/i/status/1907671690722639891

من جهته، اعتبر رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة، في بيان، "تعليقا على استهداف غرفة جاهزة امام مقر البلدية، أن "الاعتداء المستمر على القرى الجنوبية يهدف الى قتل الحياة فيها ومحاولة لترهيب أبناء القرى الحدودية وعدم عودتهم اليها".

واشار إلى أن "الاستهداف لغرفة جاهزة تستخدمها البلدية في باحة البلدة من أجل متابعة شؤون المواطنين هي بديل عن المبنى البلدي الذي دمر العدو الجزء الاكبر منه خلال عدوانة عقب وقف اطلاق النار".

ورأى أن "هذا الاعتداء رسالة واضحة، برسم اللجنة الخماسية وقوات اليونيفيل التي لا يبعد مركزها الرئيسي عن مكان الاستهداف مسافة كبيرة وسنبقى متمسكين بأرضنا ".

في المقابل، دوّت صباح اليوم صفارات الإنذار في بلدة المطلة على الحدود مع لبنان بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ، بحسب ما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي أشارت لاحقًا الى أن الإنذار نتج عن تشخيص خاطئ.