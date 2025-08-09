صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود: عصام توفيق عيتاني (مواليد عام 1945، لبناني) الذي غادر بتاريخ 8-8-2025، منزله الكائن في محلّة فردان – شارع كامل البابا، ولغاية تاريخه لم يعد، مع العلم أنّه يعاني حالة ألزهايمر.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم 797238-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".