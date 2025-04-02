Apr 2, 2025 6:29 PMClock
عدل وأمن
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غادر منزله في خلدة ولم يعد!

 صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي: : "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود  محمّد علي دبوس (مواليد عام 1997، لبناني)، .الذي غادر منزله الكائن في محلّة خلدة - شارع الفلل/ بناية “مرين” حوالى السّاعة 16،30 من تاريخ 31-03-2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".

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