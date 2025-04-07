تمّ تعيين مارون كيروز مديراً تنفيذياً لمركز الشؤون الدولية والتجارية والجيوسياسية في المنتدى الاقتصادي العالمي وعضوًا في مجلس ادارة هذا الاخير، المنظمة الدولية الرائدة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتي تتّخذ من جنيف، في الاتحاد السويسري، مقراً لها.

وبهذا، يصبح كيروز أول لبناني وعربي يتبوأ منصب مدير تنفيذي في تاريخ المنتدى، ويشارك من خلال هذا الدور في توجيه الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة وتمثيلها على أعلى المستويات الدولية.

خلال السنوات الأخيرة، أشرف كيروز على تطوير العلاقة بين المنتدى وحكومات منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في دول الخليج، ساعيًا إلى ترسيخ أولويات المنطقة ضمن جدول أعمال المنتدى العالمي. كما أشرف على أول اجتماع خاص للمنتدى بالشراكة مع الحكومة السعودية وبرعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي عُقد في الرياض في نيسان ٢٠٢٤، وشكّل محطة مفصلية في الحضور الإقليمي للمنتدى.



تأسّس المنتدى الاقتصادي العالمي عام ١٩٧١، ويُعدّ المنظمة الدولية الأبرز لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ويضمّ المنتدى شبكةً من أكثر من ٩٠٠ من كبرى الشركات العالمية، ويُعرف بشكل خاص بتنظيم الاجتماع السنوي في دافوس، وهو الاجتماع السنوي الذي يُعتبر منصة محورية لرسم السياسات وصياغة أجندات التعاون الدولي.