المركزية- نظّم برنامج "صار الوقت" عبر محطة MTV حلقة خاصة عن الصناعة اللبنانية بمشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، وثلاثة صناعيين طوّروا انتاجهم في مجال الالكترونيك والروبوتيك والصناعات الغذائية ليصل تصدير كلّ واحد منهم إلى عشرات البلدان ويحصدوا جوائز عالمية، وهم: المهندس انطوان حداد الذي يتخصّص نشاطه بتصنيع آلات الانتاج الحديثة حاجة المصانع الأخرى، ونقله توسُّعُه الى انشاء فروع لشركته في الخليج واوروبا وكندا، حيث يصرّ على وضع عبارة "صنع في لبنان" على كلّ آلة. الصناعي الثاني هو المهندس زياد البستاني، ويعمل على تصنيع لوحات تحكّم الكترونية متطوّرة لزوم تشغيل المصاعد والمولدات وهو يصدّر ٩٠٪؜ من انتاجه الى الخارج. أما الصناعي بهاء قضماني فهو ينتمي الى عائلة صناعية منذ اكثر من ماية عام، تعمل على انتاج “protein & energy bars” يعتمد على دبس العنب والمنتجات المرتبطة به. كما أطلقت منتج "الحمص بار" الذي فاز بالمركز الاول في معرض "سيال-باريس."

وقال عيسى الخوري:" إنّ هؤلاء الصناعيين نموذج عن زملائهم الناجحين والمبدعين والذين أثبتوا تفوّقهم في أكثر من 170 دولة تُصدّر المنتجات اللبنانية اليها. لذلك يستحق الصناعي رعاية الدولة ودعمها وحمايتها."

وأضاف:" تنظّم وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين الأربعاء المقبل في 29 تشرين الأول في Sea Side Arena "معرض الصناعة اللبنانية -2025" برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبمشاركة 190 عارضاً وعدد من ممثّلي شركات التوزيع العالمية (Buyers) ليتعرّفوا ويطّلعوا على تنوّع الصناعة الوطنية وجودتها، ويعقدوا اتّفاقات لتوزيع المنتجات الصناعية اللبنانية."

كما أعلن أنه سيطلق خلال المعرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة اللبنانية المبنية على دراسات أجرتها مجموعة استشارية عالمية، لتحديد الميزات التفاضلية التي يتميّز بها كل قطاع صناعي والعمل على دعمه.

ولفت عيسى الخوري الى أن موازنة وزارة الصناعة ضعيفة جداً ولا تتجاوز المليون ونصف المليون دولار، لكنه نجح في إضافة مبلغ 330 الف دولار اليها للعام 2026 خُصصت للمساهمة في دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في معارض خارجية.

وجدد التأكيد انه يسعى الى خفض كلفة الطاقة على الصناعيين، مشيرا الى انه تم توقيع اتفاق بين وزير الطاقة والمياه جو الصّدي ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني يسمح للصناعيين باستيراد حاجتهم من المحروقات مما يخفّض كلفة بين ٢٠ و٢٥٪؜.

الملف السياسي

سياسياً، أكد عيسى الخوري أنّ آداء الحكومة جيّد في ما يخصّ مسألة حصر السلاح، لافتا الى ان تقرير قائد الجيش كان ممتازا. واعتبر ان تاريخي 5 و7 آب شكّلا نقطة تحوّل مفصلية وضعت الحكومة عبر قراراتها في مكان آخر، ولكن حتمًا يبقى التطلّع إلى تسريع وتيرة التنفيذ على الأرض.

وبالنسبة لعودة العلاقات التجارية مع الدول الخليجية ولا سيما المملكة العربية السعودية، قال:"ان التواصل مستمر بين فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس سلام من جهة والمسؤولين الخليجيين من جهة أخرى، إلّا انه طالما لم يتمّ حصر السلاح غير الشرعي في لبنان فلن يُرفع حظر التصدير".

وردا على سؤال، رأى ان طبيعة العلاقة بين لبنان وسوريا تبدّلت بشكل واضح. وقال: "كان المجلس الأعلى السوري - اللبناني بمثابة مجلس كونفدرالي مع سيطرة للنظام السوري السابق على لبنان. وحسناً فعل المسؤولين السوريين بطلب حلّه . واعتبر "ان النظام السوري الحالي يحتاج الى مزيد من الوقت كي يتمكّن من ضبط الامور في الداخل قبل الحديث عن عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى طبيعتها."