أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ القطاع الصناعي هو اكبر رب عمل في لبنان وتأثيره على الناتج المحلي يوازي تقريبا 10 مليار دولار في السنة، لافتًا الى أن الانتاج اللبناني لديه ميزات تعادل المنتجات الاوروبية.

وفي حديث لصوت لبنان اعتبر عيسى الخوري أنّه يجب التفكير بمساعدة وتطوير بعض الصناعات، مضيفًا:" باشرت بـ 5 ورش عمل مع صناعيين ووضعنا قائمة بـ 31 معوق أمامهم وباشرنا بالحلول وبعضها لها علاقة بوزارة المال والجمارك وهناك الكثير من التشابك بين وزارات الصناعة والصحة والزراعة."

وتابع: "في السنوات الأخيرة صدّرنا أقل الى اوروبا واستوردنا أكثر ولبنان يصدر نصف ما يمكنه تصديره كما نعمل على مكننة الوزارة وهي عملية أساسية للحد من الفساد".

وأشار الى أنّ موازنة وزارة الصناعة مليون و200 الف دولار منهم مليون دولار رواتب للموظفين.



