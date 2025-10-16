المركزية- وصف وزير الصناعة جو عيسى الخوري ما يجري من تشهير وافتراء وتشويه لصورة الصناعة اللبنانية، إنما هو تجنّ واضح يؤذي القطاع الانتاجي الأول في لبنان، والذي استطاع ان ينافس في أكثر الأسواق تطلباً. وتطرق الى مسألة مياه تنورين، واصفاً ايّاها ب "زوبعة في زجاجة"، كاشفاً أنه تبلغ من معهد البحوث الصناعية نتائج تحاليل الفحوصات المخبرية على عيّنات المياه المأخوذة، وتبيّن أنها نظيفة وخالية من أي شيء مضرّ بالصحة العامة. واكد انه كان على تواصل مع وزير الصحة العامة لمعالجة هذا الملف بطريقة سليمة تضمن صحة المواطن، ولا تلحق الضرر المعنوي والاقتصادي بالمؤسسة.

كلام عيسى الخوري جاء في بداية جولته على عدد من مصانع كسروان تلبية لدعوة من النائب نعمة افرام وتجمع صناعيي كسروان في حضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس بلدية جونيه فيصل افرام.

افرام

وكان افرام أقام استقبالاً للوزير عيسى الخوري في باحة مصنع سانيتا الرئيسية، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة بالانابة المهندس مروان جوهر، ورئيس تجمع صناعيي كسروان بول ابي نصر، المدراء، الموظفين والعمال.

وبعد عزف النشيد الوطني، ألقى افرام كلمة ترحيبية، مشدداً على أن "هذه الجولات تعني الكثير للصناعيين، كما انها برهان على أن الصناعة اللبنانية ممتازة وقابلة للانتشار في العالم."

ووصف حضور الوزير بأنه يمثل رأي الدولة المسؤولة عن قطاع واعد وله مستقبل. واعتبر الجسم الصناعي واحداً ومتكاملاً، ما يصيب عضواً فيه يهدد الصناعة ككل. كما استذكر فترات الصمود في هذا المعمل في زمن الحرب، مترحّماً على أرواح العمال الذين سقطوا شهداء. وذكّر بشعار "صناعتك هويتك اشتري لبناني"، مؤكداً ان الشعب المتميز يصنع منتجاً مميزاً. نحن سنتابع ونتألق أكثر.

عيسى الخوري

واشاد الوزير عيسى الخوري بالنائب افرام، واصفاً اياه بهذا الشبل من ذاك الاسد، في إشارة الى والده الراحل الوزير والنائب السابق والصناعي الكبير جورج افرام.

وقال:" آل افرام الكرام بيت وطني وصناعي عريق رفعوا اسم لبنان من خلال صناعة مميزة في الداخل والخارج. وجدد التأكيد ان القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل ويساهم بتسعة مليارات دولار بالناتج المحلي، ولذلك لا يمكن اهماله. نحن صناعيون وتجار معاً، ونتكامل مع بعض.

وتابع: "نعمل على محاسبة من يخطىء في الصناعة عن قصد بهدف الوصول الى صناعة وطنية بمواصفات عالمية. تواجه الصناعة كما اي قطاع آخر تحديات، وهذا يعود إلى الأزمة السياسية والاقتصادية العالمية، لكن ذلك لا يمنع ان نعمل على تحصين مؤسساتنا ونطوّرها ونحدّثها."

ثم جال عيسى الخوري وافرام والمسؤولون في أرجاء المصنع وأقسامه ووحداته الإنتاجية والتشغيلية والإدارية.

الجولة

وتابع الجولة التي شملت المصانع الآتية: Aruba Plant في زوق مصبح، Domo في زوق مصبح، Painting Plant في غزير، Sabitec Plant في الصفرا، PS Lab في الصفرا وIndevco Phoenix في الصفرا.