المركزية- بين الشؤون السيادية في ضوء التحولات الاقليمية، والوضع الجنوبي لناحية اعماره وانسحاب اليونيفيل في الاشهر المقبلة منه، والاستحقاق الانتخابي النيابي الآتي، توزّع الاهتمام المحلي اليوم.وبعد الرد الكلامي في بيان على اتهامات الرئيس نبيه بري للحكومة بعدم الالتفات الى اهل الجنوب واعادة اعمار قراهم ومنازلهم وجه رئيس الحكومة نواف سلام ردا ميدانياً بزيارة جنوبية خصّ بها مدينة صيدا مُطلقاً مواقف توَّصِف حقيقة الواقع وتطلعات الحكومة في هذا المصمار.

لابعاد شبح الحرب: وغداة ابدائه استعداد لبنان للتفاوض مع اسرائيل، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي سيكون الاحد في روما التي توجه اليها اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال استقباله وفدًا من الحزب الشيوعي اللبناني "أنا مؤتمن على هذا البلد، وأيّ وسيلة تُساهم في راحته، وتُبعد عنه شبح الحرب، وتُؤمّن تحرير الجنوب وإعادة الإعمار، فأنا مستعدّ للقيام بها".

سلام في صيدا: ايضا، حضرت هذه الملفات في صلب مواقف رئيس الحكومة نواف سلام أطلقها خلال جولة قام بها اليوم في صيدا، عشية زيارة مرتقبة الى قصر بعبدا غداً. فقد اكد ان "في ضوء هذه التطوّرات الإقليمية والدولية، ولا سيّما ما عبّرت عنه اللقاءات الأخيرة — ومنها مؤتمر شرم الشيخ — من مؤشراتٍ على مرحلةٍ جديدة، يؤكد لبنان تمسّكه بموقعه ودوره الطبيعي في محيطه العربي والدولي، على قاعدة المصلحة الوطنية التي يجب أن تبقى البوصلة والميزان لكل السياسات والمقاربات". وقال: ما أظهرته هذه المرحلة يؤكّد أنّ الدول التي تُحسن قراءة التحوّلات التي تشهدها منطقتنا هي وحدها القادرة على حماية مصالحها وصون أمنها... بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما نص عليه اتفاق الطائف، ليس مطلبًا سياسيًا فحسب، بل هو شرط وجودها كدولة. وكما نحن ملتزمون حصر السلاح بيد الدولة كما جاء في خطاب القسم لفخامة الرئيس وفي البيان الوزاري لحكومتنا، فنحن ملتزمون ايضاً بمسيرة الإصلاح في كل مجالاتها: المالية، والإدارية، والقضائية. فالدولة لا تُصلَح بالشعارات، بل بإرادة واضحة ومؤسسات فاعلة وقوانين تطبّق على الجميع دون تمييز. فلا أحد يجب ان يبقى فوق القانون، والدستور هو الكتاب، على حد قول الرئيس الراحل فؤاد شهاب، الذي نحتكم إليه في حلّ خلافاتنا. فبِه وحده نحمي الحريّات العامة، نصون المساواة المواطنية، نحفظ وحدة الدولة ونحمي امن البلاد". وتابع "فلنكمل مسيرة الإصلاح معاً، ولنعمل ايضاً على التمسك بديمقراطيتنا وتجديد حياتنا السياسية فنجري الانتخابات النيابية في موعدها ولا نقبل باي تأجيل لها".

اعادة الاعمار: واذ اعلن ان بسط السيادة يشمل ايضا المخيمات الفلسطينية، قال سلام: اكرر اليوم متوجها من صيدا الى كل أهلنا في الجنوب، إنّ العودة والإعمار توأمان لا يفترقان. وهذا التزام ثابت مني ومن الحكومة. لكن الصراحة تقتضي الاعتراف ان ما كنا ننتظره من مساعدات لإعادة الاعمار قد تأخر لاسباب لم تعد تخفى على القاصي والداني ... ولكن هذا لن يثنينا عن الاستمرار في السعي الدؤوب مع اشقائنا واصدقائنا لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والعودة الآمنة والمستدامة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم الجنوبية المدمّرة، مضيفا: كونوا على ثقة ان حكومتنا مصرة على التمسّك بحق كل اللبنانيين، ولا سيما أبناء الجنوب والبقاع والضاحية، بالعودة الكريمة إلى بيوتهم ومنازلهم وإعادة إعمارها، وهي تعتبر أنّ حق العودة والإعمار هذا ليس منّة من أحد، بل هو التزام وطني".

عديد الجيش: وسط هذه الاجواء، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابغنارا Diodato ABAGNARA خلال استقباله قبل الظهر في قصر بعبدا، ان "عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سوف يزداد تباعا حتى يصل الى نحو 10 الاف عسكري مع نهاية السنة لتحقيق الامن والاستقرار على طول الحدود الجنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وسيعمل الجيش مع "اليونيفيل" على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة الى تسلمه كافة المواقع التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب حتى نهاية العام 2027". وأكّد ابانيارا أنّ الخفض التدريجي لقوات "اليونيفيل" لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية...كما اطلع الرئيس عون من المنسّقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جانين بلاسخارت، على الأوضاع العامة وعلى عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان.

لالزام اسرائيل: وفي عين التينة، استقبل رئيس المجلس نبيه بري أبانيارا والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء عرض الاوضاع العامة لاسيما الاوضاع الميدانية في منطقة عمل "اليونيفيل" في جنوب الليطاني والمهام التي تنفذها هذه القوات بمؤازرة ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ بنود القرار الأممي 1701. الرئيس بري نوه وأشاد بالدور الذي تطلع به قوات الطوارئ الدولية منذ تواجدها في الجنوب اللبناني وتقاسمها مع أبنائه معاناتهم وتضحياتهم جراء الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفتهم وتستهدفهم كما استهدفت وتستهدف أبناء الجنوب. وتوجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير لقوات اليونيفل على إستمرارها تقديم الخدمات على مختلف المستويات في مناطق تواجدها بما يعزز العلاقات بينها وبين الجنوبيين، بالرغم من القرار الذي طال تخفيض موازنتها. الرئيس نبيه بري كرر دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها اليومية والإنسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.

دعم بريطاني: الى ذلك، وفي ختام جولة له على الحدود الشرقية وعلى المسؤولين اللبنانيين، قال كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب الأميرال البريطاني إدوارد ألغرين، كان من دواعي سروري زيارة لبنان مجددًا ولقاء كبار القادة اللبنانيين. إن مراكز مراقبة الحدود التي نبنيها معًا خير دليل على ذلك، وكان من الرائع أن أزورها بنفسي. تبقى المملكة المتحدة شريكًا ثابتًا في تعزيز المؤسسات الأمنية اللبنانية ودعم دور الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن حدود لبنان." اما السفير البريطاني هايمش كاول فاشار الى ان "خلال اجتماعنا، أكدنا دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني في مهمته لحماية حدود لبنان وتعزيز الأمن، بما في ذلك انتشاره في جنوب لبنان. ويُعدّ مركز المراقبة الحدودية الجديد على الحدود الشرقية مثالاً ملموساً على شراكتنا الراسخة والتزامنا المشترك باستقرار لبنان."

احراق لافتة: في المقابل، أقدم مجهولون فجراً على إحراق لافطة كُتب عليها "كلنا معكم" مخصصة لدعم الجيش اللبناني، على طريق المطار.

عرس وطني: انتخابيا، أكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ان "وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيّار من العام 2026 وقد باشرنا التحضيرات لانجازها وفقا لأعلى معايير الشفافية والحيادِ والنزاهة، آملين أن يكون هذا الإستحقاق المنتظر عرسا وطنيا جامعا ومحطة انطلاق لغدٍ جديد مشرق". واشار خلال افتتاح مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة برجا الى ان "الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا، ونسعى بشتى السبل والوسائل الديبلوماسية لتحقيق انسحاب العدو الإسرائيلي من آخر شبر من أرض الجنوب العزيز، ولوقف اعتداءاته اليومية واستعادة الأسرى إلى حضن الوطن".

بري والانتخابات: وبعد زيارته الرئيس بري الذي تمسك في الساعات الماضية، بالانتخابات في موعدها وفق القانون النافد، اعلن النائب غسان سكاف ان "بالنسبة للإنتخابات النيابية كان هناك تشديد من الرئيس بري على إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، ولكن يبدو سيكون هناك إتجاه الى إلغاء إقتراع المغتربين للنواب الـ6 وللنواب الـ128، وإذا كان هناك ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، طلبت من الرئيس بري أن نرجئ الانتخابات النيابية لبضعة أسابيع ليتسنى للمغتربين الإقتراع والمجيء إلى لبنان من اجل الإقتراع وقضاء فرصة الصيف".

التيار لـ6: من جهته، دعا تكتل لبنان القوي الحكومة الى الأخذ بإقتراح رئيس التيار لجهة إعطاء المنتشرين حق التصويت لمرشحي الإنتشار أو لمرشحي الداخل من مكان إقامتهم، وأن يُعطى المقيمون الحق نفسه بالتصويت من مكان اقامتهم او في الخارج. وأكد التكتل أن الأساس هو حفظ حق المنتشرين بإنتخاب 6 نواب من بينهم، وبذلك يكون هناك مساواة بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين بالتصويت المباشر من مكان تواجدهم وبالتمثيل المباشر لنواب يمثلونهم في الداخل وفي الخارج، وهكذا تنتفي اي حجج للتلاعب بحقوق المنتشرين الانتخابية، ويحافظ على الانجاز الذي تحقّق لهم بتمثيلهم المباشر بست نواب في دائرة خاصة بهم.

تنورين نظيفة: حياتيا، أكّد وزير الزراعة نزار هاني أنه "استلم صباحًا نتائج مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وهي نظيفة لتسع عينات أُخذت عشوائيًا من الأسواق لعبوات مياه تنورين". وفي حديث اذاعي، أشار هاني إلى أن "وزير الصحة كان واضحًا أنّه بمجرد توضحت الأمور وجاءت النتائج إيجابية يُلغى القرار الأول وتعود شركة مياه تنورين إلى إنتاجها الطبيعي، وهذا الموضوع أخذ ضجة إعلامية أكثر مما يلزم".