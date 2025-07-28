أشارت معلومات موقع kataeb.org من مصادر موثوقة الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية.

المعطيات تشير إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، وسط أجواء من الترقب والحذر. مصادرنا تؤكد أن هذه الإجراءات لن تمر مرور الكرام، خصوصًا أن بعض الملفات باتت على طاولة قضاة معروفين بصرامتهم.

المرحلة المقبلة حبلى بالمفاجآت... وما كان يُعتبر "محرّمًا" بدأ يُفتح على مصراعيه.

المصدر: موقع kataeb.org