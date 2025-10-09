لفت وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى أنّ الوزارة تعمل منذ بداية موسم الصيف على وضع خطة لمشكلة الفيضانات على الطرقات عند تساقط الأمطار، لافتًا الى أن اللوم لا يقع فقط على وزارة الأشغال إنما على المواطن والبلديات.

وأشار رسامني لـ"نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24 إلى أن هناك أسباب كثيرة للفيضانات، بما فيها البُنى التحتية المهملة منذ سنوات، والإعمار الكثيف، وقنوات مياه الأمطار والصرف الصحي، وعدم تنظيف مجاري الأنهار، وغيرها من الأسباب، واليوم وضعت الوزارة دفاتر شروط أكثر تشددًا مع المتعهدين للعمل بشكل أصح".

واعتبر أن "النظافة أساس في موضوع الفيضانات، لأن النفايات تُغلق السدود، والمسؤولية تقع أيضًا على المواطن والبلديات".

ولفت رسامني إلى أن "وزارة الداخلية حثّت رؤساء البلديات على الاهتمام بهذا الموضوع، وهناك إيجابية في التعاطي والتعاون، ونعمل على خطة مع مجلس الإنماء والإعمار لتطوير القنوات والبُنى التحتية السنة المقبلة".