المركزية - قررت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان المقدم من وزير العدل عادل نصار.

وللغاية، رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً مشتركاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية حضره النواب: جورج عدوان، هادي ابو الحسن، الان عون، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، اشرف بيضون، علي خريس، علي حسن خليل، حسن عز الدين، ميشال موسى، مروان حمادة، أسامة سعد، عماد الحوت، جورج عطالله، هاغوب بقرادونيان، قبلان قبلان وجورج عقيص، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

وبعد الإجتماع تلا الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بياناً جاء فيه: "إنفاذاً للمواد 92 و93 من النظام الداخلي عُقد هذا الإجتماع من مكتب المجلس ومن لجنة الإدارة والعدل وبعد التداول شُكّلت بالملف المطروح من قبل وزير العدل والنيابة العامة التمييزية لرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان لجنة مصغرة لإعداد التقرير المطلوب".

وفي سياق متصل، أشارت معلومات mtv الى ان اللجنة المصغرة التي تشكّلت في قضية طلب رفع الحصانة عن بوشكيان لتحضير التقرير بغية رفعه للهيئة العامة تضمّ النواب جورج عدوان ومروان حمادة وآلان عون.

وأشارت أجواء أعضاء اللجنة لـ"نداء الوطن" الى أن الأمور ستسير بالسرعة المطلوبة وفق الأصول من دون أي تباطؤ".

وعلم أن موضوع تشكيل لجنة تحقيق بحق 3 وزراء اتصالات سابقين هم نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، سيطرح على الهيئة العامة، بموازاة طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان. وفي هذا المجال، فالنقاش سيتطرّق الى طرح القضيتين في الجلسة نفسها، أو أن تتم الدعوة الى جلستين منفصلتين، للبت بكل موضوع بشكل منفصل عن الآخر. وهي مسألة يحددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت لاحق.

وتشير معلومات "نداء الوطن" الى أن نقاشاتٍ جرت للجنة فور تشكيلها بحضور بري الذي قال أمام الأعضاء "المسألة واضحة، اذا كانت القضية تنم عن اهمال، ينظر بها مجلس النواب، وإذا كانت تنمّ عن فساد ينظر بها القضاء. وقد سلّمت سابقاً الوزير علي عبد الله بتهمة سرقة أبقار عندما كان وزيراً للزراعة.

وبحسب أحد المشاركين الأساسيين في الاجتماع "فبري طاحش بالملف وصولاً الى رفع الحصانة. فالأجواء اليوم مختلفة عن السابق، واللفلفة صعبة بهذا الموضوع".

