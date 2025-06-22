شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد على تدخله العسكري في إيران، وذلك خلال صلاة عند حائط البراق في القدس.

وزار نتنياهو حائط البراق الذي يسميه اليهود "الحائط الغربي" في البلدة القديمة في القدس بعد الظهر لتلاوة هذه الصلاة برفقة حاخام.

وخلال الصلاة التي نشر مكتب حائط البراق مقطع فيديو لها، طلب نتنياهو من الله أن "يبارك ويحمي ويساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أخذ على عاتقه طرد الشر والظلام من العالم".

بعد الصلاة القصيرة، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ورقة في شقوق الحائط - وهو تقليدٌ يهودي في الموقع المقدس - كُتب عليها: "قام شعب إسرائيل - شعب إسرائيل حيّ!"، وفقا لبيان صادر عن مكتب حائط البراق.

وفي وقت سابق، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي على الهجوم "الجريء" على مواقع نووية ايرانية استراتيجية، معتبرا أنه يُمثل "منعطفا تاريخيا" من شأنه إرساء السلام في الشرق الأوسط.