ألقت قوات الأمن البلجيكية، مساء أمس، القبض على مشتبه بتنفيذه عملية طعن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل.

وأفادت شرطة بروكسل، بأن شخصا أصيب بجروح بالغة بسكين خلال حادث وقع على هامش تظاهرة في وسط بروكسل. ووقع الحادث في منطقة شارع لايكين وساحة ساميدي.

ونقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة، وحياته في خطر.

وصرّحت المتحدثة باسم الشرطة إيلس فان دي كيري بأن ملابسات الهجوم لم تحدد بعد.

وذكر منظمو المسيرة السلمية "من أجل التحرير والعودة" في بيان، أن شخصا من خارج الفعالية تسلل بين الحشود واعتدى على المتظاهرين.

وأضافوا أن المصاب نقل إلى المستشفى، مدينين الاعتداء وأنه "لا علاقة له بالفعالية".

