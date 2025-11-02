صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المرج – البقاع الغربي أحد مخيمات اللاجئين السوريين وأوقفت السوري (ا.ش.) وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بر الياس – زحلة منزل السوري (ج.ق.) وأوقفته بجرم التعرّض لدورية تابعة للمديرية بتاريخ 10 /6 /2025 في منطقة طبرجا – كسروان، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.