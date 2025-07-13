قام الجيش الٳسرائيلي صباح اليوم بعملية تمشيط كثيفة في اتجاه ٲطراف بلدة علما الشعب.

كما افيد عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بعلبك.

وظهرا، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه بلدة عيترون.

والى ذلك، انفجر صاروخ اسرائيلي من مخلفات العدوان في احد المباني المستهدفة سابقاً في بلدة حاروف، مما أحدث أضرارا مادية طفيفة في المحيط، وبالتالي، لا غارة على البلدة كما تم التداول.

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه أحد الصيادين في بلدة الناقورة.

وحلقت طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء سرعين والنبي شيت في البقاع.