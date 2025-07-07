المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل في منطقة الشويفات - عاليه، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.

• دهم منازل في منطقة البوشرية - المتن وتوقيف 19 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

• توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة شمسطار – بعلبك لحيازته مسدسًا حربيًّا.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي على جدار في المنطقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.