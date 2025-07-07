Jul 7, 2025 8:11 AMClock
عدل وأمن
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عمليات دهم وتوقيف ٢٢ وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:
•    دهم منازل في منطقة الشويفات - عاليه، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.
•    دهم منازل في منطقة البوشرية - المتن وتوقيف 19 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
•    توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة شمسطار – بعلبك لحيازته مسدسًا حربيًّا.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي على جدار في المنطقة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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