بعدما وجه أمس رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أطل علي شمخاني الذي استهدف الأسبوع الماضي بغارات إسرائيلية، ثانية، مؤكدا أنه مستعد للتضحية.

ففي منشور على حسابه في منصة إكس اعتبر مستشار المرشد الذي لا يزال يعالج، أن "قدره كان أن ينجو من القصف الإسرائيلي"

"مستعد للتضحية"

كما أضاف أنه "مستعد للتضحية بنفسه 100 مرة من أجل الشعب الإيراني"، وفق تعبيره.

إلى ذلك أكد شمخاني أن "يوم النصر المشرق بات قريباً".

وكان مستشار خامنئي الذي نُقل إلى المستشفى فجر يوم 13 يونيو بعد إصابته بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على منزله، أوضح أمس أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر مطلعة سابقا بأن شمخاني خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها.

فيما أوضح الفريق الطبي المعالج، الاثنين الماضي، أن الحالة الصحية للمسؤول الإيراني باتت "مستقرة نسبياً"، عقب سلسلة من التدخلات العلاجية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرت حينها وكالة الأنباء "إرنا".

كما أشار إلى أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به جراء الانفجار، إلا أن المضاعفات الشديدة التي أصابت أعضاءه الداخلية لا تزال تشكل خطراً على حياته.

وكانت إسرائيل شنت سلسلة هجمات على مناطق إيرانية عدة، فجر الجمعة الماضي، طالت مواقع عسكرية عدة، فضلا عن منشآت نووية، ومقار ومنازل لقادة إيرانيين كبار، عسكريين وسياسيين.

كما اغتالت نحو 14 عالماً نوويا عبر استهداف منازلهم أو تفجير سيارات مفخخة في العاصمة طهران.