Jun 23, 2025 10:42 PMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

على وقع التصعيد .. تراجع كبير في أسعار النفط !

سجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض لها منذ آب 2022، عند الإغلاق يوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.


وأدت موجة البيع المكثفة إلى تبديد الارتفاع الأولي الذي شهدته أسعار النفط ليلة الأحد، والذي نتج عن مخاوف من أن إيران قد ترد باستهداف البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.


وبدأت أسعار النفط بالانخفاض يوم الإثنين بعد اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنسبة 7.2 بالمئة، لتستقر عند 68.51 دولارا للبرميل.

ويمثل هذا الانخفاض أكبر انخفاض يومي منذ أوائل نيسان، وأحد أسوأ الأيام على مدار السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وأغلق النفط الخام، الإثنين، بانخفاض بنحو 10 دولارات عن ذروته ليلة الأحد عند 78.40 دولارا.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o