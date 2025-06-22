أعلنت إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الأحد، رفع حالة التأهب في أنحاء البلاد واتخاذ إجراءات وقائية واسعة النطاق، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات على ثلاث منشآت نووية في إيران، بما في ذلك منشأة “فوردو” لتخصيب اليورانيوم.

أفادت المعلومات بصدور بيان حكومي إسرائيلي بعنوان: “تغييرات في سياسة الحماية الخاصة بالجبهة الداخلية”. وجاء في البيان: “بموافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبعد تقييم أمني للوضع، تقرر إجراء تغيير فوري في سياسة الحماية التابعة للجبهة الداخلية، ابتداءً من الأحد في تمام الساعة 03:45.”

وأضاف البيان أن البلاد انتقلت إلى “مستوى نشاط ضروري فقط”، مشيراً إلى فرض قيود شديدة تشمل:

_حظر كامل على الأنشطة التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

_منع كافة أشكال التجمعات العامة.

_إغلاق أماكن العمل باستثناء القطاعات الحيوية، مثل الصحة، الأمن، الكهرباء، والمياه.

وفي إطار الإجراءات الأمنية المتزايدة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان. تأتي هذه الخطوة تحسباً لأي ردود فعل أو تصعيد محتمل من قبل إيران أو حلفائها في المنطقة.

يأتي إعلان إسرائيل عن هذه الإجراءات بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكد أن الجيش الأميركي نفذ “هجوماً ناجحاً جداً” على ثلاث منشآت نووية إيرانية: “فوردو”، “نطنز”، و”أصفهان”.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال”: “أتممنا هجومنا الناجح جداً على المواقع النووية الثلاثة في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان.”