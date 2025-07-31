فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، لعدم الوفاء بالتزاماتهم وتقويض آفاق السلام بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية. وتتمثل هذه العقوبات بمنع منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لمسؤولين في السلطة والمنطمة. وذكر البيان ان الوزارة "أبلغت الكونغرس بأن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA) وقانون إلتزامات السلام في الشرق الأوسط للعام 2002 (MEPCA)، بما في ذلك من خلال اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوّض وتتعارض مع الالتزامات السابقة الداعمة لقراري مجلس الأمن 242 و338، واتخاذ إجراءات لتدويل صراعها مع إسرائيل، مثل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده (خاصةً في الكتب المدرسية)، وتقديم مدفوعات ومزايا دعماً للإرهاب إلى الإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم" بحسب ما ذكر بيان الخارجية الأميركية.