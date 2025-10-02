أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن وادي النصارى يشهد حالة من ‏الاحتقان والغليان الشعبي، عقب مقتل شابين مسيحيين برصاص مسلحين ملثمين أمام مكتب المختار في قرية عناز بريف ‏ حمص الغربي.‏

وذكر شهود عيان للمرصد السوري أن أربعة مسلحين ملثمين على متن ‏دراجتين ناريتين، أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة ‏من الأشخاص كانوا جالسين قرب المكتب، ما أسفر عن مقتل الشابين ‏على الفور، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي ‏إلى قرية الحصن.‏

وقال أحد الناجين في الهجوم: "ترجّل أحد المسلحين الملثمين وقال لنا ‏بصوت مرتفع: لا تتحركوا. عندها بدأ الشاب المستهدف يصرخ (لا.. ‏لا)، فأطلق الملثم النار مباشرة".‏

وأضاف: "حاولت أن أقفز بعيداً لكنني سقطت وأصبت بكسور في يدي ‏وقدمي. وبعد أن تأكد القاتل من مقتل الشابين، أفرغ رصاصاته في جسد ‏أحدهما"، وفق ما نقل المرصد. ‏

وبحسب المصادر، فإن والد أحد الضحايا يرفض دفن جثمان ابنه حتى ‏يُلقى القبض على القتلة وتُكشف هويتهم.‏

على إثر ذلك، قطع الأهالي الطرقات الرئيسية في وادي النصارى ‏وأشعلوا الإطارات احتجاجا، فيما دعت فعاليات محلية إلى إضراب عام ‏في المنطقة، تضامناً مع عائلتي الضحيتين، وللضغط على الجهات ‏المسؤولة لملاحقة الجناة ووضع حد لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها ‏المنطقة، بحسب المرصد. ‏