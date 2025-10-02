أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن وادي النصارى يشهد حالة من الاحتقان والغليان الشعبي، عقب مقتل شابين مسيحيين برصاص مسلحين ملثمين أمام مكتب المختار في قرية عناز بريف حمص الغربي.
وذكر شهود عيان للمرصد السوري أن أربعة مسلحين ملثمين على متن دراجتين ناريتين، أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة من الأشخاص كانوا جالسين قرب المكتب، ما أسفر عن مقتل الشابين على الفور، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي إلى قرية الحصن.
وقال أحد الناجين في الهجوم: "ترجّل أحد المسلحين الملثمين وقال لنا بصوت مرتفع: لا تتحركوا. عندها بدأ الشاب المستهدف يصرخ (لا.. لا)، فأطلق الملثم النار مباشرة".
وأضاف: "حاولت أن أقفز بعيداً لكنني سقطت وأصبت بكسور في يدي وقدمي. وبعد أن تأكد القاتل من مقتل الشابين، أفرغ رصاصاته في جسد أحدهما"، وفق ما نقل المرصد.
وبحسب المصادر، فإن والد أحد الضحايا يرفض دفن جثمان ابنه حتى يُلقى القبض على القتلة وتُكشف هويتهم.
على إثر ذلك، قطع الأهالي الطرقات الرئيسية في وادي النصارى وأشعلوا الإطارات احتجاجا، فيما دعت فعاليات محلية إلى إضراب عام في المنطقة، تضامناً مع عائلتي الضحيتين، وللضغط على الجهات المسؤولة لملاحقة الجناة ووضع حد لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة، بحسب المرصد.