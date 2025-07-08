ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض إمكانية التوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا، مقابل موافقة إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة.

ووفقا للصحيفة، فإن ترامب أرسل مبعوثا إلى دمشق، لتثبيت اتفاق بين سوريا وإسرائيل، على أن تكون الولايات المتحدة ضامنا له، دون أن يُسمِّ هوية المبعوث أو جدول اجتماعاته.

وقال البيت الأبيض، الإثنين، إن "الأولوية القصوى" للرئيس الأميركي هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين أن المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر حيث تجري مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس".

وكان ترامب قد قال الأحد إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق هذا الأسبوع.

وهذه الزيارة هي الثالثة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في كانون لثاني/يناير، وتأتي في أعقاب الأمر الذي أصدره ترامب الشهر الماضي بشن غارات جوية أميركية على مواقع إيران النووية لمساندة إسرائيل في هجماتها الجوية.