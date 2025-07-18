حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة مسؤولية فشل الاتفاق النووي، داعيا أوروبا إلى الكفّ عن سياسة الضغط،بحسب "روسيا اليوم".

وقال إنه عقد الليلة الماضية مؤتمرا عبر الفيديو مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث طرح خلال اللقاء جملة من المواقف الإيرانية بشكل واضح وصريح.

وأكد أن "الولايات المتحدة، وليس إيران، هي من انسحبت من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي جاء بعد مفاوضات مكثفة استمرت عامين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة هي أيضا من انسحبت من طاولة المفاوضات في حزيران الماضي، مفضلة الخيار العسكري على المسار الدبلوماسي".

وشدد على أن "أي جولة جديدة من المفاوضات لن تكون ممكنة ما لم يظهر الطرف المقابل استعداداً حقيقياً للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومتوازن، يقوم على مبدأ المصالح المتبادلة".

وقال :"إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، إن أرادوا أن يكون لهم دور فعّال، أن يتصرفوا بمسؤولية، وأن يتخلوا عن سياسة التهديد والضغوط" التي وصفها بـ"البالية"، بما في ذلك التهديد بتفعيل آلية "سناب باك"، والتي اعتبرها "تفتقر لأي أساس قانوني أو أخلاقي".