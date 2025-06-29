غداة تشييع طهران قادة عسكريين وعلماء نوويين قتلوا بضربات إسرائيلية، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الشعب الإيراني "سيصمد حتى آخر قطرة دم لمواجهة أي طرف يحاول فرض قرارات مصيرية على البلاد".

وقال عراقجي في تغريدة على منصة "إكس": "مرة أخرى، أظهر الشعب الإيراني العظيم قوته وصموده المذهلين أمام العالم".

وأضاف أن "الأمواج الهادرة الذين خرجوا إلى الشوارع لتكريم القادة العسكريين، والعلماء، والباحثين، والمواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، تحمل جميعها رسالة واضحة.. على عكس الكيان الإسرائيلي الضعيف".

وتابع: "نحن لا نخفي قتلانا، بل نفتخر بهم، لأنهم قدوتنا. وكونوا على يقين أنه مقابل كل ضابط أو عالم نفقده، هناك المئات ممن يصطفون ليحلوا مكانه".

وأرفق عراقجي التغريدة بصور ومقاطع من مراسم تشييع 60 شخصا، بينهم قادة عسكريون وعلماء ذرة، في العاصمة طهران، أمس السبت، ممن قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.

وبدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت فجر 13 حزيران استهدف مواقع عسكرية ونووية، وتخللته عمليات اغتيال باستهدافات لشقق في مبانٍ سكنية.

وأسفرت الضربات الأولى عن مقتل قادة عسكريين، أبرزهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس المسؤولة عن المسيّرات والقدرات الصاروخية.