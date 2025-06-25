بعد الشائعات والتقارير التي أفادت بأن طهران عاتبة على حليفها الروسي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على العلاقة الممتازة بين بلاده وروسيا.

وأوضح عراقجي أن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 يونيو كان ممتازاً، وفق ما نقلت وكالة تاس اليوم الأربعاء.

كما شدد على أن موسكو واتخذت مواقف قوية وواضحة فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية والأميركية على السواء.

عتب في طهران

أتى هذا الموقف بعدما أكدت مصادر إيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طهران ليست راضية عن الدعم الروسي، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

كما أشارت إلى أن إيران لم تحظ إلا بدعم كلامي من أقوى داعميها، فضلا عن الصين، على الرغم من أن الجانب الإيراني دعم على مدى السنوات القليلة الماضية الروس خلف الكواليس، وعزز مجهودهم الحربي بالذخيرة وقذائف المدفعية وآلاف الطائرات المسيرة في الحرب ضد أوكرانيا.

إلا أن الكرملين رفض أمس الثلاثاء الانتقادات بأن بلاده لم تفعل ما يكفي لدعم الحليف الإيراني، قائلا إن بلاده اتخذت "موقفا واضحا" بالتنديد بالهجمات الأميركية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن البعض يحاول إفساد الشراكة الروسية الإيرانية، وذلك ردا على سؤال بشأن المقارنة بين موقف روسيا تجاه إيران وما حدث عند الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي، عندما رفضت موسكو إرسال قوات أو تقديم دعم جوي إضافي لإبقاء حليفها في السلطة.

كما أكد أن "موسكو دعمت طهران بالفعل بموقفها الواضح"، مضيفا أن وزير الخارجية الإيراني قدر الموقف الروسي خلال لقائه بوتين الإثنين الماضي.

وكان بوتين دان قبل يومين ما وصفها بالهجمات الأميركية "غير المبررة" على مواقع نووية في إيران التي وقع معها معاهدة تعاون استراتيجي في يناير الماضي. وقال إن بلاده ستسعى جاهدة لمساعدة الشعب الإيراني من دون أن يخوض في التفاصيل.