نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الخميس، التقارير التي تحدثت عن وجود نية لدى بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

وأكد عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن "الأجواء هي ذاتها وليس هناك أي جديد" فيما يتعلق بالمحادثات المتوقفة بعد خمس جولات غير مباشرة برعاية سلطنة عمان.

وأشار عراقجي، خلال مقابلة سابقة مع وكالة "إيرنا"، إلى أن جميع المفاوضات السابقة كانت ضمن إطار وزارة الخارجية، وأن عمله سواء كوزير أو نائب وزير يلتزم بخطط محددة لا يمكن الخروج عنها.

وأكد أن ما يصفه البعض بـ"الاحتياط" في المفاوضات هو في الواقع التزام بالواجب والأهداف المحددة مسبقا.

وأجرت إيران الأربعاء أول مباحثات مع الغرب منذ الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو.

وأدت الحرب إلى توقف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل/ نيسان الماضي ودفعت إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.