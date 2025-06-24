قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فجر اليوم الثلاثاء، إن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية لمعاقبة إسرائيل استمرت حتى الدقيقة الأخيرة، عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت طهران، وهو الموعد الذي حددته طهران لوقف ردها العسكري في حال أوقفت إسرائيل "عدوانها".

وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس": "بالنيابة عن جميع أبناء الشعب الإيراني، أتوجه بالشكر لقواتنا المسلحة الشجاعة التي تظل مستعدة للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمائها، والتي ردت على كل هجوم للعدو حتى الدقيقة الأخيرة".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بعدم ورود أي تقارير عن غارات إسرائيلية على الأراضي الإيرانية بعد الساعة الرابعة فجراً بتوقيت طهران.

وكان عراقجي قد صرح في منشور سابق على "إكس" أنه إذا أوقفت تل أبيب "عدوانها غير القانوني على الشعب الإيراني" قبل الساعة الرابعة فجراً بتوقيت طهران، فإن إيران لا تعتزم الاستمرار في الرد العسكري بعد هذا الوقت. وأضاف أن القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيُتخذ لاحقاً.