نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن باب الدبلوماسية قد «أغلق نهائياً»، وذلك في أعقاب الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، الأحد.

وقال عراقجي: «دعوات عودة إيران إلى الدبلوماسية لا معنى لها الآن. باب الدبلوماسية أغلق نهائياً».

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم، إن إعادة النظر في عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي بات مطلباً جدياً.

وأبلغ المتحدث إبراهيم رضائي وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بعد اجتماع طارئ للجنة في أعقاب الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، أن «معظم أعضاء اللجنة دعوا إلى إعادة النظر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل وحتى تعليق العلاقات معها، كما طالبوا بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بسبب انتهاك التزامات الدول الأعضاء وعدم حيادية الجهات الدولية».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الهجوم الذي استخدمت فيه الولايات المتحدة القاذفات «بي-2» المزودة بقنابل خارقة للتحصينات «محا» المواقع النووية الإيرانية الأساسية.