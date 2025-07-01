أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه "يمكننا إصلاح الأضرار بسرعة في منشآتنا النووية"، مضيفًا: "برنامجنا النووي سلمي ومصدر فخر للشعب".

وقال عراقجي في حديث لقناة "CBS": "سندافع عن أنفسنا إذا تعرضنا لأي هجوم جديد"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن القضاء على التكنولوجيا وعلم التخصيب بالقصف".

وتابع: "أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبدًا ونحن بحاجة لمزيد من الوقت بشأن عودة التفاوض مع واشنطن".

كما شدد الوزير الإيراني إلى أنه "يجب ضمان عدم استهدافنا مجددًا من واشنطن قبل عودة التفاوض".

وختم: "لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بسرعة".