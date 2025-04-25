المركزية- عقدت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جمعية عمومية عادية برئاسة رئيس النقابة جان عبود، وحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من الأعضاء، في مركز التدريب والمؤتمرات في مقر شركة طيران الشرق الأوسط.

وجرى خلال الجمعية عرض أعمال مجلس النقابة في العام 2024 وأبرز التحديات، كما تمت مناقشة ميزانية النقابة للعام 2025، وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس النقابة عن ميزانية العام 2024.

كما جرى التباحث في مختلف التحديات التي واجهت قطاع السياحة والسفر وأبرز البرامج والأعمال التي ستنفذها النقابة في هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة في تدعيم أوضاع القطاع وتنشيطه، كما شكلت الجمعية مناسبة للإستماع إلى شكاوى وآراء أعضاء النقابة واقتراحاتهم.

عبود

افتتح عبود الجمعية العمومية بكلمة نوّه فيه بشركة طيران الشرق الأوسط، التي صمدت وقاومت التحديات والصعوبات الكبيرة، واستمرت بتفانٍ وتضحية كبيرة في تأمين أجنحة السفر للبنانيين من والى لبنان خلال فترة العدوان، مقدماً التحية للشركة ورئيسها محمد الحوت ولكل العاملين فيها، ولكل العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي، مدنيين وعسكريين".

وقال عبود "من الجمعية العمومية الماضية للنقابة الى جمعيتنا اليوم، تَغَيَّرَ المشهد كثيراً. واليوم بات لبنان أمام مرحلة جديدة وواعدة، مع إنتخاب الرئيس جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نواف سلام"، مؤكداً أننا نعلق آمالاً كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع في لبنان، لجهة بناء دولة قوية تكون محط ثقة الداخل والخارج، دولة عصرية حديثة تستجيب لتطلعات اللبنانيين، وتشبه الى حد بعيد اللبناني المبدع ولبنان الجميل، الذي أنعم الله عليه بكل شيء وجعله مميزاً بين دول المنطقة القريبة والبعيدة.

ولفت عبود الى أن وكالات السياحة والسفر، وعلى الرغم من المرحلة الماضية الصعبة جداً لا بل المأساوية التي مررنا بها وإنعكاساتها السلبية على القطاع وعلى شركاتنا، إلا أنها اليوم على أعلى جهوزية لمواكبة كل التطورات الإيجابية الحاصلة حالياً والمتوقعة في المرحلة المقبلة لا سيما في الصيف، إن كان بالنسبة لتوفير أفضل خدمات السفر وكذلك أفضل الوجهات السياحة للبنانيين في الخارج.

وكشف عبود ان النقابة بإنتظار إستتباب الأوضاع بشكل نهائي في لبنان، ورفع الدول قرارات منع السفر أو التحذير من السفر الى لبنان، لتفعيل مشاركتها في معارض السياحة الدولية للتسويق للسياحة في لبنان، كون ذلك يشكل إحدى مهامنا الأساسية، أي إستقطاب السياح الى بلدنا، مشيراً الى أن النقابة عملت منذ فترة طويلة وتعمل بشكل دائم على ترسيخ أفضل العلاقات مع المعنيين بالقطاع، منوهاً بالتعاون البَنّاء والمثمر والعلاقة المميزة مع شركة طيران الشرق الأوسط ورئيسها الحوت، وأيضاً مع شركات الطيران الأجنبية التي تستخدم مطار بيروت، وكذلك مع كل النقابات السياحية، ودائماً سنكون يداً بيد مع وزارة السياحة.

وإذ كشف عبود عن أنه يُعَوِّل كثيراً لتحقيق فورة سياحية في موسم الصيف تعيد أمجاد الماضي الجميل، أعلن أن النقابة بصدد إطلاق برنامجاً إلكترونياً حديثاً لمنع الغش والتلاعب في قطاع تذاكر السفر، ما يعني أننا اليوم في القطاع سنصبح "صفر غش". ويعتمد البرنامج الجديد على وضع Q R Code صادر من النقابة على كل بطاقة سفر تصدر عن المكاتب المنتسبة للنقابة.

ودعا عبود أصحاب المكاتب الى التواصل مع النقابة للإشتراك بالبرنامج، كما دعا جميع الشركات الشرعية التي لم تنتسب الى النقابة للإنتساب اليها، كون هذا البرنامج محصوراً بالأعضاء، والهدف منه تعزيز الثقة بالقطاع وأن نصل الى صفر غش.

كما كشف عبود عن أنه ومن أجل حماية القطاع من الدخيلين عليه، والحفاظ على رفعة شأن مكاتب السياحة السفر وسمعتها وتعزيز الثقة بالشركات الشرعية، فالنقابة بصدد العمل مع وزارة السياحة على تعديل شروط إعطاء رخص إنشاء مكاتب السياحة والسفر، والبند الأبرز في ذلك، هو رفع قيمة الكفالة المالية، من اجل عدم إستسهال أيٍ كان الدخول والعمل في القطاع.

حامد

وتحدثت أمينة سر النقابة رقية حامد فعرضت تقرير عن العام 2024 ركزت فيه على أهمية الانتخابات التي أجرتها النقابة في كانون الأول 2023 والتي أسست لإندفاعة قوية للنقابة على مختلف المستويات، خصوصاً الحضور الفاعل في القطاع السياحي والقطاعات الاقتصادية وكذلك مع الجهات الرسمية بهدف الدفاع عن مصالح القطاع وتطوير أعماله، وذلك بناء على برنامج العمل المتكامل الذي وضعه مجلس النقابة الجديد.

وقالت حامد "لعل أبرزها ما ميّز العام 2024 هو قدرة النقابة المضي قدماً وتحقيق الانجازات حتى في خضم الحرب، حيث كانت النقابة على قدر المسؤولية، حاضرة فاعلة ومبادرة.

وبعدما أجرت عرضاً للأعمال التي قام بها مجلس النقابة إن كان بالنسبة للعمل التشريعي والتنظيمي، تحدثت عن تعاون بنّاء مع وزارة السيّاحة في الكثير من المواضيع وركزت في هذا الإطار على الحملات التوعوية وتعزيز الحوكمة، فضلاً عن تطوير النظام الداخلي. كما أشارت حامد إلى نقاط أساسية عملت عليها النقابة خلال هذا العام أبرزها: التواصل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، التنسيق مع شركات الطيران، المواقف الحقوقية، برنامج التدريب وبناء القدرات المعارض الخارجية.