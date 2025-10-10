المركزية - افتتح محافظ بيروت مروان عبود وممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، مركز حي اللجا المجتمعي للأطفال والعائلات بعد إعادة تأهيله بالكامل، ويعد هذا المبنى البلدي التاريخي نموذجا لإحياء التراث وتحويله إلى مساحة آمنة وشاملة للأطفال والعائلات في أحد أكثر أحياء بيروت فقرا.

واشارت اليونيسف في بيان الى ان هذا "المشروع يمثل محطة بارزة في جهود المدينة المتواصلة لإعادة بناء وتعزيز التماسك الاجتماعي. فبعد أن كان المركز مهجورا لسنوات، أصبح اليوم مساحة نابضة بالحياة تقدم خدمات الحماية والتعلم والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدمي الرعاية، من خلال برنامج مكاني التابع لليونيسف".

وللمناسبة لفت عبود الى ان "هذا المركز يعكس إيماننا بأن إحياء بيروت يبدأ بدعم شعبها، وبخاصة أطفالها. فمن خلال استعادة هذه المساحة التاريخية ، نعيد للمجتمع مكانا يمكن للعائلات أن تجد فيه الأمان والتعلم والأمل"، وشكر اليونيسف وجميع الشركاء على "تعاونهم الثابت في جعل هذه الرؤية إلى واقع".

تأتي هذه المبادرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 بين بلدية بيروت واليونيسف، الهادفة إلى تعزيز الأنظمة المحلية وخلق مساحات صديقة للأطفال تضمن حق كل طفل في الصحة والتعليم والحماية، وبدعم من المانحين الدوليين، سيقدم المركز خدمات متعددة تلبي احتياجات الأطفال الأكثر ضعفا ولا سيما غير الملتحقين بالمدارس أو المعرضين لخطر التسرب منها، إضافة إلى الأطفال المعرضين للخطر أو المشاركين في عمل الأطفال.

من جهته، اشار كورسي الى ان "مركز حي اللجا هو أكثر من مجرد مبنى، إنه رمز للشراكة والصمود، فعندما تتضافر جهود البلديات والمجتمعات المحلية والشركاء، يمكننا إيجاد حلول مستدامة، يقودها المجتمع المحلي، تحمي كل طفل وتعيد الأمل إلى العائلات، وخصوصا الفتيات والفتيان الأكثر تهميشا في مختلف أنحاء لبنان".

اشارة الى ان "مركز حي اللجا يقف شاهدا على قوة التعاون بين السلطات المحلية والشركاء الدوليين وأهالي بيروت لبناء مدينة يمكن لكل طفل أن ينمو ويزدهر فيها".