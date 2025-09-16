المركزية- عقدت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة رئيسها جان عبود، جمعية عمومية في مقر النقابة، جرى خلالها مناقشة مواضيع أساسية تتعلق بالنقابة فضلاً عن تقييم موسم الصيف ومتطلبات المرحلة المقبلة على مستوى السياحة والسفر.

وتحدث عبود، فنوّه بشجاعة أصحاب مكاتب السياحة والسفر وإصرارهم على الصمود خدمة للبنان واللبنانيين، وذلك خلال الأحداث الأليمة التي مرّ بها لبنان والتي طالت بشكل مباشر وأساسي قطاع السفر في لبنان، داعياً أعضاء النقابة إلى العمل سوياً في إطار النقابة للدفاع عن القطاع وتطويره وتفعيل دوره في النشاط السياحي في لبنان.

وأعلن أن موسم السياحة في الصيف وعلى الرغم من انطلاقته المتأخرة، حقق نجاحاً كبيراً، وقال إن أمامنا المزيد من العمل لإعادة أرقام الوافدين من الدول الخليجية الى ما كانت عليه قبل العام 2011، ومن أوروبا الى ما قبل العام 2019.

وشدد على أن النقابة تعمل بجهد كبير لمواكبة المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان، من خلال إعادة تأهيل وتطوير الكادر البشري العامل في القطاع لمواكبة التطورات الحاصلة في عالم السياحة والسفر على المستوى العالمي، ولسد النقص الناتج عن هجرة الكثير من العاملين في القطاع خلال الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان.

وأشار الى أن النقابة ستعلن قريباً عن آلية جديدة ستعتمد بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الغش في قطاع السفر، كما ستعلن قريباً أيضاً عن المشاركة في معارض عالمية للسياحة والسفر لجذب سياح أجانب الى لبنان.

ثم ناقش المجتمعون المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية، وتم إقرارها.