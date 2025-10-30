المركزية - عقد في مكتب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، اجتماعا ضمّ رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة اسمر ورئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان علي رستم، ورضا فاضل وممثلين عن تجمع العاملين في البلديات واتحاداتها وجدي التقي وطوني البطي.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد العمالي العام الى ان الاجتماع تمحور حول موضوع تنسيب العاملين في البلديات واتحاداتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصحي، حيث تمت مناقشة مستجدات هذا الملف الهام.

أبلغ النائب عبد الله المجتمعين بأن اقتراح القانون المقدم من قبله قيد المتابعة، مؤكدًا على التزام السير في هذا الاقتراح حتى انجازه،

من جهته، أعرب الأسمر، باسم المجتمعين، عن شكره وتقديره للنائب عبد الله على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف، مؤكدًا على أهمية إنجاز هذا الاقتراح لما فيه خير العاملين في البلديات واتحاداتها.

اتفق المجتمعون على استمرار التواصل والتنسيق بين الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان والتجمعات العمالية المعنية، لضمان حقوق العاملين في البلديات واتحاداتها.