أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلانًا دستوريًّا اليوم الأحد، بشأن “شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.

ويقضي الإعلان بأنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية موقتًا، لمدة لا تزيد على 90 يوما”.

وأوضح أنه “خلال تلك المدة تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإنه “بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني”.

وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: “أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.