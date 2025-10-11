في زحمة السفر أو أثناء التنقل، قد ينسى البعض أدواتهم الشخصية مثل المنشفة، فرشاة الأسنان أو شفرة الحلاقة، فيلجأون إلى استخدام أدوات الآخرين. ورغم أن ذلك يبدو حلاً عملياً، إلا أن الأطباء والخبراء يحذرون من هذه العادة لما تحمله من مخاطر صحية حقيقية.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الكائنات المجهرية مثل البكتيريا، الفيروسات، والفطريات، يمكن أن تبقى نشطة على الأسطح لمدد متفاوتة: من أيام إلى سنوات، ما يجعل مشاركة الأدوات الشخصية أكثر من مجرد خطأ نظافي، بل تهديداً صحياً محتملاً.

1. المناشف: بؤرة لانتقال المكورات العنقودية

في دراسة أميركية أُجريت على طلاب كرة القدم، تبيّن أن الذين شاركوا المناشف كانوا أكثر عرضة بـ8 مرات للإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية، وهي جرثومة يمكن أن تسبب طفحًا جلديًا، أو في بعض الحالات تعفنًا في الدم يهدد الحياة.

كما أظهرت متابعة لـ150 أسرة تضم أطفالاً مصابين، أن مشاركة المناشف داخل الأسرة تزيد من خطر العدوى، ما يعزز القناعة بأن المنشفة الخاصة يجب أن تبقى خاصة، خصوصًا في بيئة رطبة كبيئة الحمّام التي تشجع على نمو الميكروبات.

2. فرشاة الأسنان: ناقل محتمل للفيروسات الخطيرة

مشاركة فرشاة الأسنان ليست مجرد عادة غير صحية، بل تنطوي على خطر نقل أمراض فيروسية مثل:

التهاب الكبد C

فيروس الهربس

فيروس إبشتاين بار (EBV)

وتنتقل هذه الفيروسات عبر اللعاب أو الدم، حتى في حالة عدم وجود أعراض ظاهرة لدى الشخص الحامل للفيروس.

3. شفرات الحلاقة: الأخطر على الإطلاق

تُعد شفرات الحلاقة من أكثر الأدوات خطورة عند المشاركة، لأنها تُحدث جروحًا صغيرة في الجلد يمكن أن تسمح بمرور فيروسات مثل:

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، المسبب للثآليل الجلدية

فيروس التهاب الكبد B وC

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وإن كان احتمال انتقاله نادرًا جدًا عبر هذه الطريقة

ولهذا، يحذر أطباء الجلدية بشدة من استخدام شفرات الغير أو حتى ترك الشفرة مكشوفة في الحمام.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

رغم أن الخطر قد يبدو ضئيلاً في بعض الحالات، إلا أن بعض الفئات معرضة بشكل أكبر للإصابة، وتشمل:

الأطفال: بسبب عدم اكتمال نمو الجهاز المناعي

كبار السن: نتيجة تراجع فعالية جهاز المناعة مع التقدم في العمر

مرضى السكري: حيث تؤثر مستويات السكر المرتفعة على وظائف المناعة

المرضى الذين يتلقون أدوية مثبطة للمناعة، مثل مرضى السرطان أو زراعة الأعضاء

البيئة المثالية لنمو الجراثيم

الحمّام، بفضل رطوبته وحرارته، يوفر بيئة مثالية لنمو الجراثيم. وتبقى هذه الكائنات قادرة على البقاء على الأسطح المختلفة، سواء كانت قماشًا (كالمنشفة)، أو معدنًا (كشفرات الحلاقة)، أو بلاستيكًا (كفرشاة الأسنان).